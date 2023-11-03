أقوى من إبر الانسولين عشبة جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم فوراً خلال 30 دقيقة .. تعرف عليها الان ولا تتأخر

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الرياض - روايدا بن عباس - يمكن لعشبة "الجينسنغ" الخارقة أن تخفض نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة فقط من تناولها وفق ما أفاد موقع "إكسبريس" البريطاني.

.وقال الموقع في تقرير تحت عنوان "الغذاء الخارق المعزز للمناعة والذي يخفض نسبة السكر في الدم خلال"30 دقيقة"، إنه في مقابل التوصيات بتجنب الكربوهيدرات المكررة، فإنه لحسن الحظ أظهرت الدراسات أن هناك أطعمة أخرى لها أثار معاكسة على جلوكوز الدم مما يساعده على الانخفاض في فترة زمنية قصيرة.والكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض، والمعكرونة، والأرز، وكذلك الحلوى والمشروبات الغازية والسكر والحلويات، تميل إلى إحداث ارتفاعات حادة في نسبة السكر في الدم، ويمكن أن تزيد من مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

ووجدت الدراسات أن"الجينسنغ"، وهي نبتة جذرية توصف بخصائصها المضادة لمرض السكري، وثبت أنها تخفض مستويات السكر في الدم في غضون نصف ساعة فقط.لاحظت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Journal of Medicinal Food انخفاضا ملحوظا في مستويات الجلوكوز في الدم بعد 30 دقيقة من تناول مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من اختلال الجلوكوز الصومي الجينسنغ الأحمر الكوري

أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن هذه الدراسة تعد واحدة من العديد من الدراسات التي تؤكد أن الجينسنغ الآسيوي والأمريكي يقللان من نسبة الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.ووجد تحليل تلوي عام 2016 تحسنًا في الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة بعد استخدام الجينسنغ، وهي التأثيرات التي يمكن أن تعزى بما في ذلك إلى ألياف الجينسنغ القابلة للذوبان، والتي ترتبط بجزيئات الكولسترول داخل الجهاز الهضمي وتسحبها خارج الجسم.

وأشار الباحثون أيضًا إلى أن استخدام مستخلص الجينسنغ يمكن أن يعالج ارتفاع ضغط الدم، مما يقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز العالي للجينسنغ من مضادات الأكسدة يعني أنه يمكن أن يكون فعالًا في تعزيز مناعة الجسم.

ويمكن أن توقف هذه الحماية المضادة للأكسدة إنتاج الخلايا السرطانية ونموها، حيث وجد الباحثون أن الجينسنغ يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 16٪.

وأشارت الدراسة إلى أنه يجب استخدام هذه العشبة بحذر، حيث يمكن أن يؤدي استهلاكها بجرعات عالية على المدى الطويل إلى ظهور أعراض جانبية مثل الإسهال والأرق والصداع وسرعة ضربات القلب وتقلبات ضغط الدم.