انت الان تتابع خبر بدأ العد التنازلي احذورا.. توقع ليلى عبد اللطيف الذي كانت تخشى حدوثه بدأ بالتحقق والجمهور مصدوم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفلكية ليلى عبد اللطيف أن فصل الشتاء هذا الموسم سيكون الاقسى من كل السنوات والتأثير سيكون قوي للغاية.

ليلى عبد اللطيف تنبأت بحدوث موجة برد قاسية للغاية وسيكون الفصل الاقسى هذا الموسم من بين الجميع، وهو مابدأ بالتحقق فعلا في بعض الدول العربية.

وقالت ليلى عبد اللطيف إن موسم الشتاء المُقبل سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة.

وتوقعت سيدة العرافين تساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالات من الوفيات في عدة دول.

وتنبأت الفلكية اللبنانية المشهورة بانتشار وباء جديد وخطير غير كورونا خلال المرحلة المُقبلة سيتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وقالت إن العالم يغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي.

وتوقعت حدوث أحداث مؤسفة تطال بعض الأماكن في أكثر من دولة عربية وأجنبية حول العالم مشيرة إلى أن العالم سيشهد حصول عملية اغتيال على أرض أحد المطارات وستكون ضحية هذا الاغتيال إحدى الشخصيات المعروفة.

وعبر متابعون عن صدمتهم من توقعات العرافة ليلى عبداللطيف والتي وصفوها بنذير الشؤم متمنيين عدم تحققها.