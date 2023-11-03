انت الان تتابع خبر سيد التوقعات ميشال حايك: "خذوا حذركم" هذا ماسيحصل في الأسبوع القادم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في بث مباشر على موقع الفيديوهات يوتيوب، زعم الفلكي اللبناني الشهير ميشال حايك حدوث حدث صادم للجميع في الأسبوع المقبل وهو الأمر الذي صدم الجمهور.

وتوقع العراف ميشال حايك عاصفة مدمرة خلال الأسبوع المقبل في احدى الدول العربية في القارة الأسيوية داعية الجميع إلى الحذر.

وقال إن كوكب الأرض سيشهد ظواهر غريبة، وشتاء لم يسبق له مثيل، وفيضانات، وتساقط أجسام من السماء، وكأن الكوكب يخلق من جديد .

وتوقع وقوع أحداث مأساوية على احدى حلبات "الفورملا وان" في الخليج العربي وتوديع الإمارات شخصية عظيمة.

وزعم الفلكي اللبناني أن الوسط الفلكي على موعد مع صدمة بأحد وجوهه، كما أن المنطقة العربية ستشهد يوماً تهتزّ الأرض فيه و«تعمل اللي رح تعمله»، ويشرح: «سنرى أن مشاكلنا عادية وبسيطة أمامها».

يذكر أن توقعات حايك تحظى باهتمام الكثير من الجمهور من جميع أنحاء العالم العربي، رغم تأكيد عدد من المتابعين أن ما يقوله هو مجرد تخمينات.