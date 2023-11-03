انت الان تتابع خبر ستجعل الدماء تتجمد في عروق الغرب كافة ”.. ليلى عبد اللطيف تكشف عن أخطر ما ستفعله في السعودية بتاريخ 10 فبراير.!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت قارئة الفلك اللبنانية “ليلى عبد اللطيف” أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من الأحداث الطارئة وسيكون بعضها مفاجئ وغير متوقع، موضحةً أن السعودية ستشهد أبرز هذه الأحداث الغير متوقعة وستصبح حديث العالم أجمع.

واضافت ليلى عبد اللطيف في سلسلة توقعات جديدة كشفتها خلال ظهورها الأخير عبر قناة الجديد اللبنانية، أن المملكة العربية السعودية ستشهد خلال الفترة القليلة القادمة حدث مهماً تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واوضحت ليلى عبد اللطيف، أنها ترى بأن الأمير محمد بن سلمان سوف يوجه خلال الأيام القادمة من شهر نوفمبر بإنشاء أكبر مستشفى بالشرق الأوسط يحتوي على أحدث الأجهزة الطبية وسوف يتحدث عنه الإعلام العربي والعالمي أيضاً.

واضافت أن توجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سوف تتضمن أيضاً انشاء أكبر جامعة تعليمية في العالم، تضمن جميع التخصصات وتحتوي على أحدث الأجهزة والوسائل التعليمية.

وقالت ليلى عبد اللطيف أن هذه الجامعة سوف تصبح أهم وأكبر جامعة في العالم، وسوف يتوجه الطلاب من جميع دول العالم للدراسة فيها، خصوصاً تخصصات الطب والهندسة، ولن يعودوا بحاجة للذهاب للدراسة في الجامعات الأمريكية والأوروبية.

الجدير بالذكر ان العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، تنبأت خلال الفترة الماضية بالعديد من الأحداث، وقد تحقق بعضها، وكان أبرزها ما توقعته مؤخراً حول القصف الاسرائيلي الذي استهدف أحد المستشفيات في مدينة غزة الفلسطينية وراح ضحيته آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وكانت ليلى عبد اللطيف قد ظهرت في حلقة سابقة في برنامج “كتاب الشهرة” على قناة الجديد اللبنانية وتحدث عن العديد من التوقعات، كان أبرزها توقعها بأن أحد المستشفيات سوف يتعرض لقصف جوي وسوف يصبح حديث العالم، وهو ما حدث فعلاً في مدينة غزة الفلسطيني