انت الان تتابع خبر "دخل شهر الخراب وسيندم الجميع".. العبقري ميشال حايك يبكي بشدة وهو يقرأ من ورقة ماسيحدث في نوفمبر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وصف العراف اللبناني ميشال حايك، في أحدث تنبؤاته شهر نوفمبر الجاري بشهر الخراب كاشفاً عن توقعاته للشهر الحادي عشر في 2023.

وكشف الفلكي الشهير ميشال حايك عن توقعاته الجديدة بأحداث خطيرة في نوفمبر تقلب دولة عربية رأساً على عقب وتتسبب في فوضى وخراب ليس لها مثيل,وتنبأ بغليان داخل قاعدة أمريكية وسقوط وجه معروف على أرض الكويت وهزات اقتصادية سياسية وأمنية في تركيا.

وتوقع العراف اللبناني أن يشهد كوكب الأرض ظواهر غريبة، وشتاء لم يسبق له مثيل، وفيضانات، وتساقط أجسام من السماء، وكأن الكوكب الأرض سيخلق من جديد مرة أخرى.

وتحدث عن تحرك مفتعل ومدبر لمسلسل ناري ينطلق من أحد المخيمات في لبنان، ويصل لهيبه لأكثر من كيان وستنشب معركتان بين كنيسة روما وكنيسة لبنان.

وختم: "سيكون هناك قبضة حديدية على شبكة تضمّ أسماءً كبيرة ووجوهًا معروفة متورّطة بالاتجار بالبشر.