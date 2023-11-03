انت الان تتابع خبر مأساة بطلة "الحاج متولي" التي أصبحت تنام فوق الرصيف!! لن تصدّقوا من هي وماذا حدث لها؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اعادت صفحات فنية نشر صور لفنانة شهيرة تحولت الى مشردة تعيش في الشارع وتأكل من الزبالة، حيث تسائل الجمهور من هي وماذا حدث لها.

إنها الفنانة مروة محمد والتي ظهرت خلال مشهد حفل عيد ميلاد «سميرة» ابنة «طلعت السخاوي»، التي كانت تقوم بدورها الفنانة نورهان، الذي لا تتعدى مدته 15 دقيقة، لكنه ظل عالقًا في ذاكرة الجماهير.

وبرزت مروة محمد، من بين المتواجدين في حفل عيد الميلاد، حيث كانت ترقص وتغني، برفقة الفرقة الغنائية والفنانة نورهان، قبل قدوم الحاج متولي، والانضمام لهم، حتى انتهى المشهد بإطفاء شمع عيد الميلاد.

قبل 20 عامًا، كانت مروة محمد، في أوج انتشارها، تشارك في العديد من المشاهد بالأعمال الدرامية، بحيويتها ونشاطها البالغ، لكن لم تستمر تلك الحيوية على حالها، إذ اختفت لسنوات عديدة، وأصبحت مشردة بين الشوارع، تفترش الأرصفة، فضلًا عن معاناتها من خلل نفسي بعد صدمة فقدانها والديها.

ولدت مروة محمد، بقرية نكلا العنب، بمركز إيتاي البارود في البحيرة، وتبلغ من العمر 40 عاما، وتعاني من خلل نفسي منذ عدة سنوات، عقب رحيل والديها، إذ شردت في الشوارع بشكل مفاجىء، وانعزلت فجأة وفضلت الجلوس على الأرصفة وتسول الطعام من المارة.

قدمت مروة العديد من المشاهد في أعمال فنية، ثم أصيبت بمرض نفسي وأصبحت مشردة في الشوارع، قام بعض الأهالي بمحاولة مساعدتها العام الماضي وإيداعها في إحدي دور الرعاية، إلا أنها عادت لنفس النقطة التي انتهت إليها قبل عامين.

مسلسل الحاج متولي من بطولة نور الشريف، وماجدة زكي، وسمية الخشاب، ومصطفى شعبان، وأحمد الدمرداش، ومن تأليف السيناريست مصطفى محرم، وإخراج محمد النقلي.