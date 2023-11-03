انت الان تتابع خبر مفاجآت وانفراجة مالية.. ليلى عبد اللطيف تكشف عن حظوظ الأبراج في 2024 والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقعات ليلى عبد اللطيف للأبراج في 2024؛ من أكثر الكلمات التي يبحث عنها المتابعون على محرك البحث جوجل في نهاية العام 2023.

كشفت ليلى عبد اللطيف في مقطع فيديو على قناتها في يوتيوب عن أنجح الأبراج مهنيا في 2024 وهم كالتالي:الحمل: القادة الطبيعيون، رواد الأعمال في برج الحمل ديناميكيون وطاقتهم العالية معدية، فهم طموحون ومدفوعون ولديهم أخلاقيات عمل قوية. يجد العديد من برج الحمل أنفسهم في مناصب إدارية، فهم متحمسون ومنافسون.

السرطان:من أكثر الأبراج الأنجح على الصعيد المهني حسب توقعات الابراج ليلى عبد اللطيف 2023، حيث يُعرف السرطان بمرونته، فهو رائع بالمال ويسعى لتحقيق الاستقرار المالي والأمن، حتى لو كان ذلك يعني التضحية ببعض الراحة أو الوقت لتكون قادرًا على القيام بذلك، فإن السرطان سوف يتابع دائمًا المشاريع ويكون مخلصًا لأصحاب العمل.

الأسد:حسب توقعات الابراج ليلى عبد اللطيف 2024 الأعمال التجارية، برج الأسد أنيق وجدير بالثقة، وهو جيد في القدرة على قلب إخفاقاته، قادرون أيضًا على إخراج أفضل ما في الأشخاص الآخرين. بشكل عام، يحب الناس التعامل مع وهذا ما يجعل العلاقات التجارية ناجحة.

رواد الأعمال صادقون، ويتمتعون بالمخاطرة ويحبون أن يكونوا مركز الاهتمام. أما الأبراح الأنجح عاطفيا فهي التالية: العذراء: برج العذراء من بين 3 مواليد محظوظين عاطفيا، أنه ليس سراً أن هناك الكثير من الأحداث التي تحدث في السماء في عام 2024، ولكنك ستسعد بمعرفة أن حياتك العاطفية ستشهد على الأرجح فوائد عمليات العبور الفلكية. العقرب: يوسع كوكب المشتري كل ما يتصل به، لذا بدءًا من 15 مايو سيؤدي الحظ والازدهار والوفرة إلى زيادة حجم هذا المجال من حياتك حسب توقعات الابراج ليلى عبد اللطيف 2024، يعرف العالم أنك مشهور بكونك ملكًا لمن تحب، وهذه المرة لديك عذر لذلك. الجوزاء: سيمر كوكب المشتري، عبر برج الحمل – بيتك الخامس للحب والعاطفة والمتعة – في النصف الأول من عام 2024، لكنه لا ينتهي عند هذا الحد، بالإضافة إلى هذا العبور الذي يباركك بالحظ والوفرة والتوسع في لغة الحب واللقاء الرومانسي.وتعد ليلى عبد اللطيف من أشهر الفلكيين في العالم العربي، ولدت في بيروت عام 1958 من أب مصري وأم لبنانية، والدها الشيخ محمد مفتي مصري في جامع الأزهر، كان لديها القدرة على شفاء الناس من خلال القرآن الكريم، ومن المعروف عنها أنها لا تتنبأ بالمستقبل وليست عرافة، إنها تمتلك فقط قوى الإلهام السادس، لا تؤمن ليلى عبد اللطيف بقراءة فنجان قهوة أو في بطاقات التارو.