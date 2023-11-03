انت الان تتابع خبر بعمر الخمسة وخمسين عام.. زفاف سمية الخشاب للمرة السادسة يفجر السوشال ميديا.. لن تتخيل من هو العريس والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أثارتها أنباء زواج الفنانة الشهيرة سمية الخشاب للمرة السادسة بعمر الخامسة والخمسين.

وتناقلت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي خبر زواج سمية الخشاب من رجل أعمال مصري في سرية تامة مؤخرًا، وأكدت أنها أصبحت الزوجة السادسة في حياتها.

وزعمت تلك الصفحات أيضًا أن الزوج الجديد لسمية الخشاب قد قدم لها هدايا فاخرة بمناسبة زواجهما دون تأكيد الخبر.

وصاحب تألق سمية الخشاب الفني فشل عاطفي عاشته الفنانة المصر مرات عدة حيث حاولت مرات عدة أن تخوض تجارب الحب والزواج من دون يأس ولكنها كانت كل مرة تتعرض لنكسة عاطفية وصلت بها إلى 5 زيجات انتهت كلها بالانفصال.

يجدر بالذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان مسلسل موسى، وضم العمل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، الفنان محمد رمضان، الفنانة سمية الخشاب، سيد رجب، تارا عماد، هبة مجدي، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل كان من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.