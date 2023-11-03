انت الان تتابع خبر انقلاب دبلوماسي مفاجئ: البحرين تسحب سفيرها من إسرائيل وتقطع الروابط الاقتصادية! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أكدت البحرين مغادرة السفير الإسرائيلي المملكة اليوم الخميس وسحب السفير البحريني من تل أبيب، بالإضافة إلى وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل التي تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ حوالي الشهر.

وقال مجلس النواب البحريني في بيان إن قراراتهم تأتي تأكيدا لموقف البحرين التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي أعلنه الملك حمد بن عيسى آل خليفة في جميع المؤتمرات والمناسبات.

وأضاف البيان أن استمرار الحرب على قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من الإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة والمناطق الفلسطينية كافة.

وشدد مجلس النواب على أن موقف ملك البحرين ثابت لا حياد عنه بالقضية الفلسطينية ويدعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية.

في حين قالت الخارجية الإسرائيلية إنها لم تُبلّغ من قبل حكومة البحرين أو الحكومة الإسرائيلية بأي قرار بسحب السفراء، وأضافت أن العلاقات بين البلدين مستقرة، على حد وصفها.

أتى ذلك بعد أن أعلن الأردن استدعاء السفير الأردني في إسرائيل فورا، وطلبت من تل أبيب عدم إعادة السفير الإسرائيلي الذي غادر المملكة سابقا، وبعد أن ألغت سلطنة عُمان اتفاقا سابقا يسمح للطائرات الإسرائيلية بعبور أجوائها.

يذكر أن البحرين أعلنت عام 2020 تطبيع العلاقات مع إسرائيل ضمن ما سُمي باتفاقيات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة.