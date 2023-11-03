انت الأن تتابع خبر هتندم لو محملتهاش.. تحميل بيس 2024 للموبايل خطوات التحميل ومميزات اللعبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لعبة بيس 2024 هي لعبة كرة قدم شهيرة تحظى بشهرة عالية بين الكثير من اللاعبين من كافة الأعمار، وتعتبر من أكثر الألعاب الواقعية حيث توفر المتعة والإثارة للاعب فهي تحتوي على رسوم عالية الدقة ولهذا فإنها من أكثر العاب كرة القدم شهرة حول العالم، اللعبة متاحة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف أيضا، وسنوضح لكم في هذا المقال طريقة تحميل بيس 2024 للموبايل بالإضافة إلى مزايا اللعبة، تابعوا معنا.

تحميل بيس 2024 للموبايل

يمكن تحميل لعبة بيس 2024 بصورة مجانية على هواتف الاندرويد و iOS و Windows، وفيما يلي طريقة التحميل:

لهواتف الأندرويد

في البداية قم بالدخول على متجر جوجل بلاي

من هنا.

اكتب في قائمة البحث “eFootball PES 2024”.

اضغط على امر تحميل.

لأجهزة iOS

في البداية قم بالدخول على متجر اب ستور على الهاتف الخاص بك.

ثم ابحث عن “eFootball PES 2024”.

اضغط على امر “الحصول”.

اكتب كلمة السر Apple ID الخاصة بك أو استعمل Touch ID أو Face ID.

لأجهزة الكمبيوتر

في البداية قم بالذهاب إلى موقع Konami الإلكتروني من هنا.

اضغط على علامة التبويب “ألعاب”.

اضغط على “eFootball PES 2024”.

ثم قم بالضغط على أمر “تحميل”.

تتميز اللعبة برسومات عالية الجودة.

كما تحتوي على تأثيرات واقعية مما يجعل اللعب أكثر إثارة.

تحتوي على مجموعة متنوعة من الوضعيات مثل وضع MyClub ووضع Master League.