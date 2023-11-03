الصبار للوجة تجربتي .. مش هتندمي وشك هينور من تاني وبدون تكاليف

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رياض - احمد صلاح - الصبار للوجة تجربتي فهو حقًا من أفضل التجارب التي أثبتت نتائج ممتازة للبشرة حيث يمكنك الاستغناء عن كافة مستحضرات التجميل فهو يعطي البشرة إشراقة ونعومة فضلاً عن عملية التفتيح العميقة للوجه فهو يخلص الوجه من البقع الداكنة ويساعد على حل مشكلة الحبوب والندوب ويداوي أثرها وله الكثير من المميزات التي تجعلك حقًا تتمسكين به ولا تستغنى عنه أبدًا، كما أن جل الألوفيرا من المنتجات التي أثبتت كفاءة عالية وجودتها على البشرة وأيضًا الشعر وأصبحت الآن تستخدم في كثير من المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر.

الصبار للوجة تجربتي

سوف أنصحك دومًا باستعمال جل الصبار للوجه والشعر نظرًا لفوائده التي لا تعد ولا تحصى وسوف أذكر لكي بعض الفوائد التي لا حظتها على بشرتي أثناء فترة استخدام جل الصبار للوجه.

فوائد جل الصبار للوجه

جل الألوفيرا ممتاز للتخلص من الهالات السوداء تحت العين.

يعمل أيضًا على تنشيط الدورة الدموية في الوجه والمنطقة المحيطة بالعين.

كما أنه يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة فهو خير واقي للبشرة من أشعة الشمس.

أيضًا يمكن استخدام جل الصبار من أجل تنظيف البشرة وإزالة الميك أب.

يعد من أفضل المواد الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التصبغات والبقع الداكنة.

جل الصبار له دور ممتاز في مقاومة الالتهابات التي تظهر في الوجه.

يعمل أيضًا على تخفيف آثار الحبوب والندبات.

كما أنه يقوم بعملية تحفيز للكولاجين الذي يعمل على شد البشرة وإنهاء التجاعيد.

ماسك جل الصبار والقهوة للبشرة

هذا الماسك ممتاز للبشرة يعمل على تفتيح البقع الداكنة بالإضافة إلى تحسين إنتاج الكولاجين وشد البشرة والتخلص من مشكلة التجاعيد.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من البن المطحون.

ستة نقط من الليمون.

طريقة عمل ماسك الصبار للوجة

احضري طبق نظيف وضعي به المكونات المذكورة ومن ثم اخلطيهم معًا.

بعد ذلك وزعي الماسك على وجه نظيف وانتظري لمدة نصف ساعة.

ثم قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.

ضعي كمية قليلة من ماء الورد على البشرة بعد الماسك.

استمري على الماسك وسوف تلاحظين تغير كبير في بشرتك.

قمت بعرض لكم فوائد الصبار تجربتي من أجل إفادة الجميع وخوض تلك التجربة بثقة تامة في النتائج المحصودة من استعمال جل الصبار للوجة والشعر، اتمنى من تجربته وسرد النتائج التي توصلتم إليها في التعليقات لإفادة الغير.