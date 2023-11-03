انت الان تتابع خبر بعد تحقق نبؤته بدخول المقاومة للمستوطنات ...ميشال حايك يصدم المصريين ويكشف عن حدث غير مسبوق سيزلزل مصر في هذا التوقيت! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عندما يحدث حدث هام على الساحة العالمية، ينتشر حوله الادعاءات والأخبار الزائفة، وترافقها تنبؤات ميشال حايك، المتنبئ الفلكي اللبناني المشهور.

تلك التنبؤات تجذب اهتمام الكثيرين، سواء كانوا يؤمنون بها أو يستمتعون بالتسلية.

فيما كان رجال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يسجلون عمليات بطولية في “غلاف غزة” والنقب، انتشر مقطع فيديو قديم يحتوي على تنبؤات حايك لعام 2023، ومن بينها تنبؤات حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.تنبؤات ميشال حايك بشأن الفلسطينيين في عام ٢.٢٣ وتشمل :

(بالروح بالدم نفديك يا أقصى) لن تكون مجرد شعار

في المرحلة المقبلة، معركة تخض إسرائيل

معركة سيكون أبطالها الأسرى في السجون

دم شيرين أبو عاقلة يسجل انتصارين

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