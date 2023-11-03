انت الان تتابع خبر قضيه تعدي مرعبه هزت ارض مصر.. ربطوا الرجل أعلى السياره وظلوا يفعلون به هذا الشيء في جميع الشوارع والطرق حتى لقي حتفه، والأسباب صادم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أمرت جهات التحقيق في المطرية، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة تعدي شخصين على آخر و توثيقه أعلى سيارة نقل في المطرية.سائق المطرية

وكشفت التحقيقات الأولية قيام سائق وعاطل له معلومات جنائية ، بضرب شخص لاعتقاد المتهم الأول بقيام المجني عليه بالإرشاد عن شقيقه في قضية "مخدرات في المطرية

.واوضحت التحقيقات أن المتهمين تعديا بالضـرب على المجني عليه وتوثيقه أعلى سيارة نقـل قيادة أحدهما في المطرية.

وكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة تعدي شخصين على سائق وتوثيقه أعلى سيارة نقل في المطرية.

وتبلغ لقسم شرطة المطرية من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) بتضرره من (سائق، وآخر عاطل "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) لحدوث مُشادة كلامية بينهم لاعتقاد المتهم الأول بقيام المجني عليه بالإرشاد عن شقيقه في قضية "مخدرات"، تطورت لمشاجـرة تعديا خلالها عليه بالضـرب وتوثيقه أعلى سيارة نقـل قيادة أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.

كما تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة.