انت الان تتابع خبر لن تصدق سبب طلاق بسمة وهبة وحرمانها من اولادها انكشف أخيراً والجمهور مصدوم.. رفضت هذا الأمر تماماً فطلقها على الفور!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثارت الاعلامية المصرية بسمة وهبة الجدل مؤخرا بعدما فتحت ملف ابنائها حينما لم تتحمل وبكت بشدة عند سماع اغنية الفنان محمد فؤاد.

ثم تزوجت بسمة وهبة للمرة الثانية عام 2010 من “علاء عابد” وأقامت حفل زفاف ضخم في إحدى فنادق القاهرة مما جعل ابنها الأكبر عبد الرحمن يغـضب ويقرر الابتعاد عن منزلها حتى انفـصلت بسمة عن زوجها عام 2014 ليعود لها ابنها مرة أخرى ثم تعود هي إلى “علاء عابد” من جديد وتنجب منه ابنتها الوحيدة “خديجة” والتي تبلغ من العمر حاليا 15 عاما.

وبسمة وهبة هي مذيعة ومقدمة برامج مصرية، ومن أشهر برامجها "كل يوم على قناة "أون"، و "شيخ الحارة"‎ على "قناة القاهرة والناس"، و"هنا القاهرة" على القناة ذاتها، و"مشاهير الحوار" على كل من "قناة دريم الفضائية" و"قناة دبي"، و"قبل أن تحاسبوا" على "قناة إقرأ الفضائية"