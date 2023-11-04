معجزة جبارة لهذه العشبة تذيب أصعب دهون الجسم وتزيل الكرش المتدلدل بسرعة خيالية لن تتوقعها جربها وشاهد النتيجة بنفسك.!!

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الرياض - روايدا بن عباس - مشروب النعناع وورق الغار الصحي يساعد على التخلص من دهون الكرش والارداف بسرعة ومدة قياسية وبدون تعب الريجيم والرياضة حيث أن ورق الغار لها قدرة رهيبة على تكسير الدهون الثلاثة الصعبة ولن يخليكم من الدهون فحسب بل سيعمل برفقة النعناع على إزالة سموم الجسم ومنحه المزيد من النضارة والجمالمن: اليمن الآن

وفيما يلي مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها للحصول على بطن مسطحة وجسم رشيق وصحي .مشروب النعناع وورق الغار الصحي يساعد على التخلص من دهون الكرش والارداف بسرعة ومدة قياسية وبدون تعب الريجيم والرياضة حيث أن ورق الغار لها قدرة رهيبة على تكسير الدهون الثلاثة الصعبة ولن يخليكم من الدهون فحسب بل سيعمل برفقة النعناع على إزالة سموم الجسم ومنحه المزيد من النضارة النوم حتى نساعد على التخلص من الدهون.

.5 يمكن إضافة القليل من عسل النحل حسب الرغبة حتى نعطي له نكهة مميزة للمشروب.قطعت الرحالة السعودية ومالكة الإبل "رشا القرشي" على نفسها عهداً، بأن تعود على ظهر ناقتها إلى موطنها "الحجاز" إذا تعذر فوزها خلال سباق مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، في الرياض، قبل نحو 6 أشهر