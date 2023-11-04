انت الأن تتابع خبر استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.. اعرف الطريقة والشروط والأوراق المطلوبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد جميع الأشخاص معرفة أماكن وطريقة بطاقة الخدمات المتكاملة للحصول على كل المميزات الخاصة بها لمن يحملها، وذلك للحصول على المعاش الشهري والعلاج واستعمال المواصلات والإعفاء من كل المصاريف الدراسية، ولابد أن تتوفر الكثير من الشروط والأوراق الهامة لإتمام هذه العملية.

طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

يدخل الشخص على الموقع الرسمي الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة.

اختار قسم أخبارنا.

انقر على أيقونة الكشف الطبي الخاص بطالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

اختار الاستعلام.

عليك أن تسجل الرقم القومي وتختار كلمة بحث وتظهر أمامك النتيجة.

شروط الحصول على البطاقة

وتوجد العديد من الشروط الخاصة بالحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 طبقاً للعديد من الشروط، وهي التي لابد أن تتوفر في المتقدم للحصول عليها وهم المصابين بالإعاقات التي تأتي كما يلي:

ضعاف الأبصار وتستهدف الدرجة الخاصة بالأبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة، وضعف السمع ويكون على درجة فقد السمع 55 ديسبل للحصول على البطاقة وشلل الأطفال في طرف واحد.

والجذام ومتلازمة دوان، وفقد البصر التام، وطيف التوحد، والشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، وفقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف، وصغر أو كبر حجم الرأس، وضمور العضلات وذوي القزامة، والشلل الدماغي.

[بطاقة الخدمات المتكاملة]

بطاقة الخدمات المتكاملة

الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات

صورة البطاقة الشخصية والأصل.

بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

صورة شهادة الميلاد والأصل منها ولابد أن يحضر ولي الأمر.

قرار الوصاية الخاص بحالة المعاق القاصر.

2 صورة شخصية حديثة للحالة 4 في 6.

إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة في حالة الإعاقة الحركية رسم عصب ورسم عضلات للعضو المصاب.

تقديم أشعة في حالة وجود خزل أو ضعف في الطرف.

رنين مغناطيسي على المخ في حالة وجود تصلب متناثر في الجهاز العصبي.