انت الان تتابع خبر "نهاية العالم وانكسار محور الأرض".. توقعات العراف ميشال حايك تبكيه على الهواء من شدة الخوف! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - سخر مواقع التواصل الاجتماعي من توقعات ميشال حايك الجديدة التي تأتي في نهاية العام 2023، ورأوا أن توقعاته تبشر بنهاية العالم.

أطلق المنجم اللبناني ميشال حايك مجموعة من التوقعات الجديدة بشأن الزلازل، مشيرا خلال مقابلة ضمن برنامج “كتير هلقد” على شاشة “ام تي في” إلى أن:” الهزات أدت إلى انكسار محور الأرض، ما أدى إلى تغير خارطة الزلازل وباطن الأرض، وسنشهد هزات أرضية على خطوط جديدة”، حسب تعبيره.

وأضاف حايك: “المعادلات المرتبطة بالزلازل ستتغيّر، والحديث عن تنفس الأرض بعد زلزال تركيا مجرد كلام و هذا جرس إنذار، و سنشهد هزات في البرّ والبحر في منطقتنا، لا يُشبه البعض منها ما حصل سابقاً وستكون مفاعيلها أكبر، وستؤثر على أماكن بعيدة وستكون ارتدادات الهزّات قوية، وهزّات صغيرة “رح تعمل العمايل”.

الحايك أردف: سنشهد عوامل “ختيرة الكوكب” من ظواهر طبيعية غريبة، كظهور نوع جديد من الشتاء لم نشهده من قبل على أيام طويلة وتساقطه على شكل حبال وحجارة، فيضانات، كسوف وخسوف متسارعة، سقوط أجسام من الفضاء، فالكوكب يجدد نفسه بنفسه وكأنه يخلق من جديد.