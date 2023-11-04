انت الان تتابع خبر الحزن سيدخل لكل بيت..العبقرية ليلى عبد اللطيف ترعب الجميع بتوقعاتها الجديدة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ارعبت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف الجميع بعدما كشفت عن تنبؤاتها للمرحلة القادمة، حيث أكدت أن الحزن سيدخل لكل بيت.

ليلى عبد اللطيف نصحت المواطنين بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.