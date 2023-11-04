انت الأن تتابع خبر “وفر فلوسك ومتشتريش حجارة تاني”.. أسهل طريقة لتشغيل ريموت أي جهاز إلكتروني بالمنزل بدون حجارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طريقة تشغيل الريموت، ونجد مع التطور التكنولوجي في الوقت الحالي لا يتم تشغيل التليفزيون أو جهاز الريسيفر بدون ريموت وبدون البطارية التي به. ونجد مع ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة فقد ارتفع سعر البطارية جدا، إلى جانب أنها تنتهي بشكل سريع. لذلك عمل العديد من الأفراد للبحث عن طرق لتشغيل الريموت بدون حجارة واستطعنا أن نجد طريقة بسيطة وموفرة ونوضحها لكم من خلال هذا المقال.

طريقة سهلة لتشغيل الريموت بدون حجارة

يمكن أن نقوم بتشغيل الريموت الخاص بالتكييف أو التليفزيون أو الريسيفر بدون حجارة عن طريق استخدام ورق الالومنيوم، فيعتبر ورق الألومنيوم هو البديل الأساسي للبطارية ويساهم على التحكم في الريموت بكل سهولة ويوفر لنا الكثير من التكاليف لشراء الحجارة وسوف نوضح طريقة استخدامه من خلال الاسطر القادمة.

طريقة تشغيل الريموت بورق الالومنيوم

نحضر قطعة من ورق الألومنيوم.

ثم بعد ذلك نقوم بلفها مثل حجر البطارية.

ثم نقوم بوضعها في مكان البطارية التالفة والتأكد من لمسها بالقطب الموجب والسالب.

ثم نقوم بوضع بطارية في المكان الآخر.

ثم بعد ذلك نقوم باستخدام الريموت.

سوف نلاحظ بأنا الريموت يعمل بطريقة سهلة وبسيطة

طريقة أخري لتشغيل الريموت بدون حجارة

الاستخدامات الأخرى لورق الألومنيوم

يستخدم في تغليف الأطعمة للحفاظ على درجة حرارتها.

يستخدم في تغليف البوتاجاز لحمايته من الدهون و الأوساخ.

يمكن أن نقوم بصناعة منه كور ونضعها في الغسالة مع الغسيل لأنها تساهم في القضاء علي الوبر الذي يوجد في الملابس.

تقوم بفرد الملابس وعدم كرمشتها.

يستخدم في سن السكاكين.