انت الان تتابع خبر هذه المذيعة الفاتنة “الخليجية” نسيت أنها على الهواء وفعلت شيئاً مخجل و”قلة أدب” أمام اعين الجميع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وقعت مذيعة خليجية في موقف محرج لا تحسد عليه وذلك أثناء ظهورها في بث مباشر في أحد البرامج الحوارية.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة اليوتيوب، أبرز المواقف واللقطات المحرجة التي تعرض لها المذيعون والمذيعات أثناء البث المباشر على الهواء.

وفي الفيديو المتداول ظهرت الخليجية وهي تتحدث مع مذيع خليجي أيضاً عن “الفكس” إن كان يستخدمه أم لا، وحاول المذيع التهرب من السؤال لكنها أعادت له سؤالها بطريقة أكثر وضوح وسالته ان كان يستخدم الفكس للبرودة أم السخونة، فاجابها بأنه يستخدمه للبرودة، فردت عليه بقولها “قليل أدب”.والفكس هو مرهم يصرف دون وصفة طبية، ويتم استخدامه لعلاج حالات معينة مثل الاحتقان، كما يستخدم الفكس للكحه.وفي لقطة أخرى في ذات الفيديو ظهرت مذيعة قناة BBC أثناء تقديم نشرة الأخبار ودخلت في نوبة ضحك لم تستطع التوقف عنها رغم محاولاتها المتكررة.

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