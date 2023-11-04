انت الان تتابع خبر أوقح واقذر عادات الزواج ستصيبك بالغثيان.. لن تتخيل ولن يخطر على بالك ما الذي يفعله العريس بعروسته في هذه الدولة العربية أمام الحاضرين دون تردد او خجل!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في إحدى العادات الغريبة في مراسم الزواج، يتعين على الرجل أن يتعرف على عروسه بين صديقاتها وقريناتها المتخفيات بالكامل في العرس الموريتاني.

تعرف هذه العادة بـ "الترواغ" أو "التوقة"، وهي عادة غريبة ما زالت مستمرة في أعراس الموريتانيين.

تعتبر هذه العادة متوارثة في البلد، حيث تعتبر مؤشرًا لمدى حب العريس لعروسه. إذا قام العريس بالكشف عن العروس وبذل جهدًا لذلك، فهذا يعكس حبه لها

أما إذا تردد وتأخر في الكشف، فهذا يعكس برودة حبه، مما يسبب للعروس

تم توثيق هذه العادة في مقطع فيديو يصور حفل زفاف موريتاني ويكشف عن جانب من التقاليد الغريبة التي تتبعها في ليلة العمر منذ قرون. في الفيديو ، يظهر عدد من الفتيات وهن يجلسن على الأرض مغطيات برداء أحمر كامل.

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فيما يظهر العريس وهو يضع يديه خلف ظهره ويسير أمام الفتيات، ناظرًا إلى كل واحدة منهن وهو يستمع إلى أغنية موريتانية.

بعد أن يدور حول الفتيات اللواتي لا تظهر وجوههن دورة كاملة ويبدو في حالة حيرة واضطراب، يقترب من فتاة تجلس في المنتصف ويعرفها بأنها عروسه، وسط تصفيق الحضور وتكشف الفتيات بعدها عن وجوههن وهن يضحك

يتميز المجتمع الموريتاني عن غيره من الشعوب المغاربية بطريقة فريدة في إجراءات الخطوبة، حيث يتم تنظيمها بإشراف نسائي. يعتبر هذا الأمر جزءًا من موروث القيم التقليدية في المجتمع.

عادةً، تتم الخطبة من خلال اتصال هاتفي يقوم به والد "الخاطب" لوالدة الفتاة، حيث يتم طلب يدها للزواج بعد أن يتم التعرف على خلفيتها الاجتماعية وخلفية المتقدم وأسرته. بعد ذلك، يتم تحديد موعد لزيارة يحضرها نساء العائلتين.

ويشير الباحثون الاجتماعيون إلى أن هذه التقاليد هي جزء من موروث القيم التقليدية التي ورثها سكان الصحراء من القبائل القديمة التي كانت تعيش في هذه البلاد قبل الفتوحات الإسلامية.