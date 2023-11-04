انت الان تتابع خبر علامات القيامة تظهر في هذه الدولة.. شاب يتحدى الجميع ويتزوج اصغر اخواته وفي ليلة الدخلة حدثت مفاجأة لم تخطر على بال أحد! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في حادثة صادمة وغير مسبوقة، وقع شاب مراهق في غرام وحب شقيقته الصغرى التي كانت تدرس معه في إحدى الدول الأوروبية، وتجاوز الحب الحدود حتى وصل إلى مرحلة العشق، ووصل به الحال إلى الزواج منها رغم معارضة الجميع، وفي ليلة الدخلة حدثت مفاجأة لم تخطر على بال بشر!!نشرت وسائل إعلام المانية، قصة شاب ألماني يدعى “باتريك ستوبينغ” أحب أخته الصغرى “سوزان كاروليفسكي”، بطريقة جنونية وأقام معها علاقة محرمة، وحاول الزواج منها رغم معارضة الجميع.

وأضافت وسائل الإعلام التي نقلت الخبر أن الشاب تحدى الجميع وتزوج من شقيقته الصغيرة بالسر وأقام معها علاقة محرمة، لكن تم اكتشاف الأمر، وتم إدانته أمام المحكمة الأوروبية وتم رفض الاعتراف بعلاقته بأخته والسماح لهما بتكوين عائلة، واوضحت المحكمة أن ألمانيا يحق لها منـع زواج المحـارم مهما حدث.

ورغم رفض المحكمة الاعتراف بتلك العلاقة، إلا أنها أسفرت عن إنجـاب أربعة أطفال، وهو ما دفع المحكمة للحكم على الشاب ستوبينغ بالسجن لمدة 3 سنوات، ولم يتم إدانة الشقيقة كاروليفسكي على الإطلاق بعد التأكد من أنها تعاني من اضطرابات في الشخصية” وليست مسئولة عن سلوكياتها على الاطلاق.

معلومات صادمة عن باتريك ستوبينغ

كشفت وسائل إعلام ألمانية حقائق عن الشاب باتريك ستوبينغ، الذي أقام علاقة محرمة مع شقيقته، حيث اوضحت أنه كان غائب عن أسرته منذوا حوالي عشرين عاما، ثم قابل شقيقته وتوطدت ­العلاقـة بينهما بعد وفاة والدتهما حتى وصل الأمر إلى أن علاقتهما أصبحت مثل الأزواج، وبعد حكم المحكمة تم إيداع ثلاثة من الأبناء في دور رعاية للأطفال. ­ ­ ­­وأعرب ستوبينغ عن مدى استيائه من حكم المحكمة، مشيرا إلى إنه تم انتهـاك حقه في أن يعيش حياة أسرية ويكون عائلة مع إنسانة يحبها بالفعل، ولكن ردت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قالت إن قانـون تحريـم العلاقات غير الشرعيـة لا ينتهـك حق المواطنين في اختيار حياتهم وتكوين عائلة كما أدعى المتهم.­ ­ ­