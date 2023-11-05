انت الأن تتابع خبر موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال.. تعرف على أسباب انقطاع الكهرباء بمصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نتج عن زيادة مدة انقطاع الكهرباء في مصر وأيضاً تغيير موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال الثابتة وهو الذي سبق وتم الإعلان عنها من خلال وزارة الكهرباء، وتم فرض من خلال الحكومة أوقات محددة لانقطاع التيار الكهربائي لكل منطقة على حدة، ويكون مع بداية لجوء الوزارة لتخفيف الأحمال في شهر يوليو الماضي، وهو يكون بواقع ساعة واحدة في اليوم، وتم الكشف عنه لكل المواطنين من خلال الجداول المحددة بغرض تعريف المواطنين بالمواعيد تحسباً للطوارئ.

موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

وقامت الحكومة بإصدار قرار حول رفع مدة تخفيف الأحمال من ساعة واحدة في اليوم إلى ساعة ونصف إلى ساعتين في اليوم الواحد ويكون باختلاف المنطقة، ويبحث الجميع عن موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال بسبب تعبير جميع المواطنين عن شكواهم المستمرة من تغير مواعيد انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق، وهذا بجانب عدم انتظام المواعيد كما كان سابقاً وهو الأمر الذي نتج عنها أضرار كبيرة لهم.

أسباب انقطاع الكهرباء بمصر

وأعلن مصدر في وزارة الكهرباء عن أسباب عدم معرفة المواطنين إلى الوقت الحالي بمواعيد منتظمة لانقطاع التيار الكهربائي وتغير مواعيد الانقطاع، والتأكيد على أن هذا يعود إلي عدم الاستقرار إلى الوقت الحالي على الجدول المحدد، ويعود هذا إلى التغيرات الشبة يومية في القدرات الذي لابد أن يتم فصلها.

[موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال]

موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

وتم التأكيد على أن فصل التيار الكهربائي عن المنازل لا يتم بشكل عشوائي، بل يكون طبقاً لحجم قدرات محددة مطلوب أن يتم فصلها طوال اليوم على حسب كل منطقة، ويتم هذا بالترتيب الكامل والمباشر بين شركات توزيع الكهرباء بكل المحافظات، ووحدة التحكم القومي التي تتبع وزارة الكهرباء.

[موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال]

موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

وأوضح خبراء في مجال الطاقة أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ينتج إلى الاستمرار في الضغط على كلاً من الغاز والوقود الموجه إلى محطات توليد الكهرباء، وسوف يكون هناك حالة من الاستمرار في تنفيذ الخطة الخاصة بتخفيف جميع الأجمال، والعمل على تخفيف الأحمال ويكون بدرجات متفاوتة، وأيضاً تقل درجات الحرارة وسوف يتم العمل على تقليل عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي.