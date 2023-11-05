انت الأن تتابع خبر “نظفي سواد السنين في ثواني” تنظيف طاسة القلي المحروقة من أصعب البقع والدهون المتراكمة في ثواني وبدون دعك أو فرك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنظيف طاسة القلي المحروقة، الطرق التي من الممكن من خلالها التخلص من آثار الدهون والزيوت المحروقة في الطاسات بسبب الحرارة الشديدة التي تتعرض لها الطاسة من أكثر ما تهتم بمعرفته الكثير من السيدات ممن ترغبن في الحصول على وصفات ومساحيق من المنزل تكون خلطات تنسف الدهون والحروق الموجودة على الطاسة، ومن خلال التقرير نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن كيفية تنظيف الطاسة المحروقة والتي قد يئستي من نظافتها وذلك باستعمال خلطة منزلية مدمرة للحروق.

تنظيف طاسة القلي المحروقة

أفضل طريقة من الممكن من خلالها أن تنظفي بشكل جيد أي طاسة محروقة نتعرف عليها من خلال ما يلي حيث يمكنك أن تستخدمي أي مواد تتوفر في منزلك قادرة على أن تتفاعل مع الكم المترسب من الدهون الموجودة على الطاسة بشكل سريع مما يسهل من عملية تنظيف الطاسات المحروقة وأهم الخلطات الأكثر فعالية نتعرف عليها من خلال ما يلي.

خلطه الماء الساخن والخل

تركيبة الماء والساخن والخل من أهم الحلول الممتازة والفعالة لكي تتخلصي وبشكل نهائي من الحروق الموجودة على الطاسة وأهم مكونات التركيبة تكون كما يلي:

كمية وفيرة من الماء الساخن.

إناء متسع من الألومنيوم متسع.

نصف كوب من كربونات الصوديوم.

كوب من الخل.

2 ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

2 ملعقة كبيرة من جل التنظيف.

طريقة استخدام الخليط

يمكنك أن تستخدمي هذا الخليط من خلال اتباعك للآتي من أجل الحصول على طاسة نظيفة ولامعة دون ظهور أي حروق أو زيوت عليها:

الخطوة الأولى تكون بوضع الماء الساخن في الإناء الألومنيوم ثم إضافة الكربوناتو والخل الأبيض وهذا ما سيحدث فوران يساعد في إزالة دهون الطاسة.

يمكنك بعد ذلك وضع الطاسة ونقعها في هذا الماء والخليط وإضافة بقية المكونات

ارفعي الإناء فوق النار، فالغليان المستمر لمدة تصل إلى 20 دقيقة وهو ما يساعد في إزالة رواسب وحروق الطاسة وتنظيفها بشكل أسهل.

بعد ذلك يمكنك أن تقومي بإخراج الطاسة من الوعاء وتبريدها بالماء ثم استخدام ليفة المواعين والماء والصابون والتي تساعدك على إزالة الحروق بشكل أسرع.