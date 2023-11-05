انت الأن تتابع خبر ودعوا احبابكم واطلبوا الرحمة من الله... ليلى عبد اللطيف ترفع يدها للسماء وتُثير جنون الجميع بتوقعات جنونية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف تحذيراً هاماً للجميع كاشفة في حلقة توقعات مدوية جديدة عن ما سيحدث في فصل الشتاء.

وزعمت سيدة التوقعات إن فصل الشتاء القادم سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة اطلاقاً.

وتنبأت بتساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالات من الوفيات في عدة دول عربية وأجنبية.

وحذرت من انتشار وباء جديد وخطير خلال فصل الشتاء سيتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وتوقعت أن تكون نهاية 2023 محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وزعمت أن اليابان ستشهد كارثة طبيعية قادمة ستؤدي إلى مئات الضحايا وتسبب أضرارًا جسيمة في بنية البلاد.

وتنبأت ليلي عبد اللطيف أيضاً بحدث خطير سيحدث في نهاية عام 2023، حيث أشارت إلى أن العالم سيشهد حدثاً مؤسفاً وخطيراً جداً بسبب تفجيرات في أحد المستشفيات.