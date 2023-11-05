انت الأن تتابع خبر مفاجأة مدهشة: شاب سعودي وسيم يتنكر في هوية فتاة لطلب سيارة خاصة، فماذا حدث عندما وصل السائق؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصرف غريب لسائقي خدمة التطبيقات لتوصيل المشاوير

كشف شاب عن تصرف غريب من قبل السائقين الذين يعملون في خدمة التطبيقات لتوصيل "المشاوير" الشهيرة أثناء تعاملهم مع طلبات الشباب والفتيات. يبدو أن السائقين لا يستجيبون لطلبات الزبائن الذكور بنفس السرعة التي يستجيبون بها للفتيات.

تجربة الشاب مع تطبيق توصيل المشاوير

وفي تصريحات لصحيفة "المرصد"، قام الشاب بطلب سيارة عبر تطبيق شهير في مدينة جدة لتوصيله إلى أحد الأماكن. ومع ذلك، انتظر الشاب لمدة نصف ساعة دون أن يتم استجابة لطلبه من أي سائق.استجابة سريعة لطلب فتاة وليس للشاب

قرر الشاب إعادة طلبه مرة أخرى، ولكن هذه المرة باستخدام اسم فتاة يدعى "أسيل". ولكونه قد استخدم اسم فتاة، فاستجابة السائق لطلبه كانت سريعة جدًا، حيث تم استلام الطلب خلال 3 دقائق فقط.

خداع السائق لتنفيذ الطلب

عندما حضر السائق لتوصيل الشاب، تفاجأ بأنه ليس فتاة وإنما شاب. قام السائق بسؤاله "أنت أسيل؟"، ورد عليه الشاب قائلاً "أصيل". يبدو أن الشاب قد قام بهذه الحيلة لخداع السائق وتسريع تنفيذ طلبه.