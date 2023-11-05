انت الأن تتابع خبر ثورة قانونية صارخة في العالم العربي: الزواج المتعدد يحظر والزواج المتعدد يجيز في نفس الوقت!" والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعدد الأزواج في تونس: القانون والتحديات

يثير قانون تعدد الأزواج في تونس الكثير من الجدل والتساؤلات. وفقًا للمحامي التونسي منير بن صالحة، ينص القانون على أن تعدد الزوجات ممنوع، ولكنه لا يتحدث عن تعدد الأزواج. وهذا يعني أن المرأة التي تتزوج أكثر من رجل لا تعاقب قانونيًا. يعتبر بن صالحة هذا الأمر "ثغرة قانونية" يمكن للمشرع أن يصلحها بإضافة كلمة "الأزواج" لينص على منع تعدد الزوجات والأزواج، وليس تعدد الزوجات فقط.

تحديات قانون تعدد الأزواج في تونس

تواجه قانون تعدد الأزواج في تونس العديد من التحديات والنقاشات. فمن جهة، هناك من يرون أن هذا القانون ينتهك حقوق المرأة ويعزز التفرقة بين الجنسين. ومن جهة أخرى، هناك من يعتبرون هذا القانون تعبيرًا عن حرية الاختيار والتسامح الديني والثقافي. ومع ذلك، يعتبر البعض أن هذا القانون يحتاج إلى تعديلات لضمان المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة.تحديات المرأة التونسية في تعدد الأزواج

تواجه المرأة التونسية الكثير من التحديات عند تعدد الأزواج، سواء قانونيًا أو اجتماعيًا. فقد يواجهها العديد من الانتقادات والتحيزات من المجتمع والأقارب والأصدقاء. وقد يكون من الصعب عليها إيجاد توافق وتوازن بين الأزواج المختلفين وتلبية احتياجاتهم المختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، قد تواجه المرأة التونسية صعوبة في حصولها على حقوقها القانونية والمالية والاجتماعية.

سيدة تونسية تعلن عن تعدد الأزواج

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيدة تونسية تدعى "الحاجة سندس" تعلن عن نية تزوجها من رجلين في آن واحد. وتشير "الحاجة سندس" إلى أن القانون التونسي يسمح للنساء بتعدد الأزواج بينما يمنع تعدد الزوجات للرجال. وتعتبر هذه الخطوة تحديًا للتقاليد والمعتقدات الاجتماعية في تونس.

تدعو "الحاجة سندس" في الفيديو أصدقائها وأحبابها لحضور حفل الزفاف المزدوج، وتعبر عن سعادتها بأنها ستكون أول امرأة تونسية تتزوج من رجلين في نفس الوقت.سندس تعلن عن زواجها برجلين على تيك توك

نشرت "الحاجة سندس" مقطعًا ثانيًا على تطبيق "تيك توك"، حيث ظهرت وهي تعلق على مقولة "اعدل بينهم". وفي الفيديو، أكدت سندس أن العدل موجود وأنها تعرف حقوقها وواجباتها، وأن الشخصين اللذين ستتزوجهما يعرفون حقوقهم وواجباتهم أيضًا. وأشارت سندس إلى أنها ستضع زوج في عين واحدة وزوج في العين الأخرى، وذلك لتحقيق العدل بينهم.

السبب الحقيقي لإعلان سندس الزواج برجلين

وفقًا لمصادر مقربة من سندس، فإن السبب الحقيقي وراء إعلانها عن زواجها برجلين ليس حقيقيًا على الإطلاق. بل يهدف إعلانها إلى لفت انتباه السلطات والرأي العام للضغط على السلطة لتعديل الثغرات القانونية الكبيرة. ويأمل سندس أن يتم تحقيق التغيير اللازم في القوانين لضمان المساواة والعدل في المجتمع.