اكتشفي سر الشباب الأبدي! استخدمي زيت الزيتون والموز قبل النوم وانعمي ببشرة مشرقة وشابة مثل بنت في الـ20!

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الرياض - روايدا بن عباس - طريقة تطويل الشعر بزيت الزيتون والموز في المنزل

تبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة للحصول على شعر ناعم وقوي وطويل، وقد تلجأ بعض السيدات إلى حقن الشعر لتكثيفه وزيادة طوله، واحيانا تضطر إلى استخدام بعض الكريمات الجاهزة، لكن معظم هذه الكريمات تؤدي إلى تساقط الشعر وتقصفه، وتحتاج المرأة إلى وقت طويل لاصلاحه واعادته صحي وقوي، بما أن الشعر هو مصدر انوثة المرأة وهو من الأساسيات التي تهتم بها السيدة، لذا سنقدم لكم طريقة تطويل الشعر بزيت الزيتون والموز في المنزل.

تطويل الشعر بزيت الزيتون والموز بسهولة

يعد زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التي تساعد في تقوية الشعر من الجذور حتى الأطراف، بالإضافةً إلى الموز الذي يحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات الهامة لبناء جسم وقوي، وهذا بالطبع سينعكس على الشعر فيعطيه الطول المناسب.مكونات ماسك زيت الزيتون والموز للشعر

2 من ثمرة الموز الناضجة.

3 معالق كبيرة من زيت الزيتون.

خطوات عمل ماسك زيت الزيتون والموز

يفضل غسل الشعر جيدا للتخلص من الزيوت العالقة بفروة الرأس، وترك الشعر يجف تماماً، واتباع الخطوات البسيطة التالية:

استخدام زيت الزيتون والموز للشعر

تعتبر ماسك زيت الزيتون والموز واحدة من أفضل الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر. يحتوي زيت الزيتون على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للشعر مثل الفيتامينات والأحماض الدهنية، ويعمل على ترطيب الشعر وتغذيته من الجذور حتى الأطراف. أما الموز، فهو مصدر غني بالبوتاسيوم والفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الشعر وتساهم في إعادة إنبات فراغات الشعر وتعزيز نموه.طريقة استخدام زيت الزيتون والموز للشعر

للاستفادة من فوائد زيت الزيتون والموز للشعر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. تحضير الخليط

قم بتهريس الموز الناضج جيدًا في إناء، أو يمكنك وضعه في الخلاط وخلطه حتى يصبح ناعمًا. بعد ذلك، أضف زيت الزيتون إلى الموز وقم بتحريكهما جيدًا حتى يتجانس الخليط تمامًا.

2. توزيع الخليط على الشعر

قم بتوزيع الخليط على شعرك بشكل متساوٍ، وقم بتدليك فروة الرأس بلطف للتأكد من وصول الخليط إلى بصيلات الشعر. يمكنك استخدام مشط لتمشيط الشعر وتوزيع الخليط بشكل أفضل.

3. تغطية الشعر

استخدم بونية أو كيس بلاستيكي مناسب لتغطية الشعر بشكل جيد. ثم ضع منشفة دافئة على البونية للمساعدة في امتصاص الزيوت وتعميق تأثير الماسك.4. الانتظار

اترك الماسك على شعرك لمدة نصف ساعة تقريبًا لتمتص العناصر الغذائية والفيتامينات في الشعر. يمكنك القيام بأنشطة أخرى خلال هذه الفترة مثل قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم.

5. غسل الشعر

بعد انتهاء الوقت المحدد، قم بغسل شعرك جيدًا باستخدام الشامبو المناسب لنوع شعرك. اغسل الشعر بالماء الفاتر حتى يتم إزالة الزيوت والمواد الدهنية بشكل كامل.

6. التجفيف والتمشيط

قم بتجفيف شعرك جيدًا باستخدام منشفة ناعمة. ثم قم بتمشيط الشعر بلطف باستخدام مشط واسع الأسنان لتجنب تلف الشعر. ستلاحظ النتائج