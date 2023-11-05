انت الان تتابع خبر هذا هو الدور الذي ندم عليه الفنان أيمن رضا ويكره نفسه عند سماع اسمه ويتمنى حذفه من تاريخه الفني والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اعادت صفحات فنية نشر تصريحات الفنان أيمن رضا الذي اثار الجدل بها مؤخرا، حيث كشف عن الدور الذي ندمت عليه ويتمنى حذفه من تاريخه الفني.

وقال رضا أن مسلسل "باب الحارة" قام بإظهار الدمشقيات بمظهر المتخلفات، واضاف أن المسلسل يصور الحارات الشامية القديمة على انها على خلاف وشجار مستمرين وهذا كلام غير صحيح.

اما عن الانتشار الذي حققه المسلسل، فقال أيمن رضا ان كان له فضل كبير بدخول بعض الممثلين السوريين الى السوق الخليجية، وقال الممثل انه لم يستمر في المسلسل بسبب خلافات نشبت بينه وبين المخرج ويتمنى لو يستطيع ان يحذف هذا المسلسل من مسيرته الفنية.

وأيمن رضا هو ممثل عراقي الجنسية ولد وعاش في دمشق، سوريا لأب عراقي وأم سورية، درس وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية (دمشق).