"صدمة مروعة بعد زواج استمر أسبوعين.. رجل يكتشف أنه متزوج من ذكر ! انظروا إلى ردة فعله التي صعقت الجميع ."

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الرياض - روايدا بن عباس - زواج إمام مسجد في أوغندا يتحول إلى كابوس

تزوج إمام مسجد في أوغندا بطريقة تقليدية ولكنه اكتشف بعد أسبوعين أن زوجته ما هي إلا رجل يقوم بالاحتيال والسرقة.

البحث عن الزوجة المناسبة

بحسب تقرير نشرته صحيفة محلية، كان الشيخ محمد موتومبا، إمام مسجد نور في منطقة كيونجا، يبحث عن امرأة للزواج. وفي أثناء بحثه، التقى بفتاة ترتدي الحجاب وأعجب بها. وبعد أن طلب منها الزواج، وافقت على شرط أن يقوم بدفع المهر لخالتها قبل الزواج.الاحتيال والسرقة

تم دفع المهر خلال أسبوعين إلى خالتها، ولكن بعد ذلك، زعمت الزوجة المزيفة أنها في فترة الحيض ولا يجوز الدخول بها. قام جيران العروسين باستدعاء الشرطة لرؤية العروس وهي تقفز من على جدار المنزل وتحمل أدوات المنزل، وتبين أنها في الحقيقة رجل يحاول سرقة المنزل.

التحقيق والكشف عن الحقيقة

بعد التحقيقات، أكد ضابط التحقيقات الجنائية في مقاطعة كيونجا، إسحاق موجيرا، أن الزوجة المزيفة هي رجل وليس امرأة. تم إبلاغ الزوج بهذه الحقيقة وتم تقديم شكوى ضدها بتهمة الاحتيال والتزوير في الأوراق الرسمية وانتحال صفة سيدة بهدف الحصول على أمواله واستردادها.