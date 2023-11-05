انت الان تتابع خبر أقوى من كارثة المغرب ولبيا مائة مرة.. خبير الزلازل الهولندي الخطير يحذر بشدة هذه المرة ثمن كارثة مدمرة ويناشد السكان في هذه المناطق بالخروج فوراً من منازلهم.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، عن حدوث كارثة كونية جديدة تضرب الأرض، خلال شهر أكتوبر الأمر الذي صدم المتابعين.

وكشف من خلال فيديو له على اليوتيوب عن حالة النشاط الزلزالي الذي سيشهده العالم في الأيام المقبلة، وذلك نتيجة لحدوث اقترانات الكواكب، مما سوف يسبب زلازل قد تصل شدتها لـ 7,8 ريختر.

زلازل مدمرة تتجاوز قوتها الـ7,8 درجه بسبب اقتران الكواكب بالشمس

وأوضح فرانك خلال القناة الخاصة به على اليوتيوب حدوث ظاهرة اقتران الشمس بالكواكب المتمثلة في الزهرة وأورانوس، وسيكون هذا الاقتران خطر جدًا مما قد يسبب بعض الكوارث التي قد تتمثل في زلازل قد تصل شدتها ل7,8 ريختر، وذلك في الفترة المقبلة حتى 17 أكتوبر القادم، كما أعلن فرانك عن وجود اقتران للزهرة وزحل والأرض، وذلك يوم الثلاثاء القادم، بالإضافة إلى حدوث اقتران لكواكب الزهرة وزحل مع القمر، مما سيجعل الأمر يزداد خطورة، لذلك صرح فرانك بكل هذه التفاصيل لكي يحذر العالم مما سيحدث به خلال بضعة أيام

كسوف حلقي للشمس

صرح فرانك خلال الصفحة الرسمية له على منصة “إكس” عن وجود ظاهرة فلكية تسمى” كسوف حلقي للشمس” ومن المتوقع أن تحدث في يوم 14 أكتوبر القادم، ولكنه قام ببث خبر مفرح وهو أن الكسوف الحلقي في حد ذاته لا يسبب أي زلازل كونية، لأن حدوث الكوارث الطبيعية تتطلب حدوث شيء غير طبيعي بين الكواكب، ولكن هذه الظاهرة هي ظاهرة كونية متعارف عليها من قبل الشمس والكواكب