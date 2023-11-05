انت الان تتابع خبر مارك زوكربيرج يكتب أمنيته بعد التعافي من العملية الجراحية.. وهذا ما قاله! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرض مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك لإصابة قوية في رباطه الصليبي أدت إلى تمزقه ومن ثم خضوعه إلى عملية جراحيه من أجل استبداله.

وهي إصابة تعرض لها أثناء التدريب على قتال الفنون القتالية المختلطة، وفقًا لمنشور الرئيس التنفيذي لشركة Meta على انستجرام.

وكتب بجوار صورة لنفسه وساقه اليسرى معلقة في جهاز طبي وقبضة مرفوعة: "ممتن للأطباء والفريق الذي يعتنون بي".

وكتب زوكربيرج تعرض للإصابة أثناء السجال، وهو جزء من تدريبه لقتال MMA التنافسي أوائل العام المقبل، مضيفًا: "الآن تأخر الأمر قليلاً".

وكتب: "ما زلت أتطلع إلى القيام بذلك بعد أن أتعافى". "شكرًا للجميع على حبهم ودعمهم."