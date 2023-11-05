انت الان تتابع خبر بدون ذرة خجل او حياء.. اتفرج اجمل مذيعة mbc تطلب من زميلها أن يحملها على الهواء مباشرة! والجمهور مصدوم من ردة فعل زميلها.. ماحصل لايصدق!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خلال النشرة الرياضية المذاعة على قناة mbc، فاجأت المذيعة اللبنانية اولينا الحاج زميلها بطلب حملها على الهواء مباشرة!

وفي التفاصيل أن أولينا قالت لزميلها حمود فايز وهي تقرأ خبراً عن النسخة السابعة من بطولة بريطانيا لحمل الزوجات : “يعني انت إحملني ونمشي هلأ”.

فما كان منه الا أن أحرجها قائلاً

هذه مسابقة لحمل الزوجات وليس حمل الزميلات