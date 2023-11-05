انت الان تتابع خبر إسماعيل ياسين كان رافضاً لزواج والدة أيمن بهجت قمر من والده.. لن تتوقعوا السبب؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف المؤلف أيمن بهجت قمر عن سبب رفض الفنان الراحل إسماعيل ياسين زواج والده من والدته وذلك خلال لقائه مع الإعلامى معتز الدمرداش ببرنامج "ضيفى".

حيث كشف أيمن بهجت قمر عن صلة القرابة التى تجمعه بـ إسماعيل ياسين فهو زوج خالة أمه وكان يعتبره مثل جده.

وقال عن سبب رفضه زواج والديه: "رفض زواج والدى من والدتى بسبب أن والدى لم يكن ميسور الحالى ولا يمتلك مهنة يعمل من خلالها وهو السبب الأساسى الذى دفعه للرفض".

وتابع: "وبعد رحيل إسماعيل ياسين قرر والدى أن يتقدم لطلب يد والدتى ويتزوجان وهو ما تحقق بعد ذلك".

وتحدث أيمن بهجت قمر خلال اللقاء أيضاً عن مشاركته كومبارس في المسرحية الشهيرة ريا وسكينة.

وقال: "كنت بطلع مجاميع كومبارس في ريا وسكينة، دي حاجة اتشرف بيها لكن للأسف مطلعتش معاهم يوم التصوير".

وتابع: "كنت بطلع في الزنقة وشادية وسهير البابلي يقعدوا يرموا عليا إفيهات عشان أنا كنت تخين ويقعدوا يقولولي أنت بيرضعوك بطيخ وأنا كنت مبسوط جدا".

وأكمل: "كنت بروح كل خميس وسبت، كانت المدارس إجازة جمعة وحد، والمسرحية اتصورت في نص الأسبوع، وكنت بقبض أكل، مشهد أحمد بدير وسهير البابلي بتاع البيض، كنت بستنى في الكواليس أول ما الستارة تنزل أخد الصينية وأكل كان كل يوم دا العشا بتاعي".