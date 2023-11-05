انت الان تتابع خبر كريم الخميرة لتفتيح البشرة بشكل كبير ونتيجته فعالة 100% وقوية هيفتح بشرتك درجتين !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تبحث الكثير من النساء عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة، حيث تتوفر في الأسواق العديد من الكريمات والمنتجات التجميلية المخصصة لهذا الغرض، إلا أن هذه المنتجات قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة، لذلك، تلجأ العديد من النساء إلى الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة، ومن هذه الوصفات وصفة كريم الخميرة.وصفة كريم الخميرة لتفتيح البشرة

تتميز الخميرة بالعديد من الفوائد للبشرة، فهي تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، كما أنها تساعد على إزالة البقع الداكنة والشوائب، وتمنح البشرة النعومة والنضارة.

مكونات كريم الخميرة

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة

ملعقة كبيرة من الحليب السائل

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان

طريقة تحضير كريم الخميرة. اخلطي الخميرة الجافة مع الحليب السائل في وعاء صغير.

أضيفي العسل الأبيض وزيت الزيتون ودقيق الشوفان إلى الخليط السابق.

قلبي المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة.

ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.نصائح لاستخدام كريم الخميرة

استخدمي كريم الخميرة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

قومي باختبار كريم الخميرة على منطقة صغيرة من بشرتك قبل استخدامه لتجنب أي ردود فعل تحسسية.

تجنبي استخدام كريم الخميرة على البشرة المتهيجة أو الملتهبة.فوائد كريم الخميرة للبشرة

تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

إزالة البقع الداكنة والشوائب.

منح البشرة النعومة والنضارة.

ترطيب البشرة.

إزالة خلايا الجلد الميتة.

تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

تعد وصفة كريم الخميرة من الوصفات الطبيعية الآمنة والفعالة لتفتيح البشرة، حيث تحتوي الخميرة على العديد من العناصر الغذائية التي تساهم في تحسين صحة البشرة وجمالها.