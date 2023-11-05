انت الان تتابع خبر لا تقربوا هواتفكم مهما كان السبب.. تحذيرات عاجلة من استخدام الهواتف خلال الساعات القادمة لهذا السبب والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - صدرت تحذيرات عاجلة من استخدام الهواتف خلال الساعات القادمة لهذا السبب وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، الضالع، وسهل تهامة، وأجزاء من مرتفعات صنعاء، تعز، لحج، البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة والسواحل الغربية .ومن المحتمل هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 20 ـ 40 عقدة، ورياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 10- 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ووفق النشرة الجوية قد تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38- 43 درجة مئوية، حارة ورطبة بالمناطق والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة بين 33- 40 درجة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها ومن التدني في مدى الرؤية الافقية أثناء هطول الأمطار أو بسبب تكوّن الضباب، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة .

كما حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.

ونصح المركز المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل في المناطق المتوقع أن تشهد درجات حرارة مرتف