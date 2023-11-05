انت الان تتابع خبر بشرى سارة وأمل كبيز لهذا الشعب العربي.. ليلى عبد اللطيف تفاجئ الجميع بما سيحدث في الأيام القادمة !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وجهت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف رسالة هامة للشعب المصري كشفت فيها عن توقعات ستفاجئ الجميع؟

وتوقعت ليلى عبد اللطيف عبر حسابها الرسمي على “يوتيوب” سنة مليئة بالإزدهار وبانتعاش اقتصادي غير مسبوق لمصر عالميّاً.

كما توقعت إقامة مشاريع داعمة للشباب في مصر ستنتصر على الفقر وأن تصبح مصر عما قريب مركزا إقليميا للطاقة.

وقالت إن مصر ستدخل عالم إنتاج السيارات الصديقة للبيئة وتنبأت بإعلان مصر عن حدث طبي غير مسبوق والإعلام الدولي والعربي سيكون حاضر لتسليط الأضواء وتسجيل هذا الحدث.

وتحدثت عن ظهور فيلم سينمائي أو مسلسل يجسد شخصية الفنان الراحل عمر الشريف وحياة فاتن حمامة.