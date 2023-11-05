تحملوا اهمال تكذيب توقعاتي والسخرية مني".. سيدة العرافين ليلى عبد اللطيف تحذر الجميع من الفترة المقبلة لن تصدقوا ماذا توقعت هذه المرة.

انت الان تتابع خبر حملوا اهمال تكذيب توقعاتي والسخرية مني".. سيدة العرافين ليلى عبد اللطيف تحذر الجميع من الفترة المقبلة لن تصدقوا ماذا توقعت هذه المرة. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مازالت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف تثير غضب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت عن توقعاتها للفترة المقبلة.ليلى عبد اللطيف حذرت الجمهور من عدم تكذيب توقعاتها واهمالها، وآخذ الحيطة والحذر من الفترة المقبلة بدلا من عدم الاكتراث لها.

العرافة الشهيرة اطلقت تحذيرات للمواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.