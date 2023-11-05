انت الان تتابع خبر رغد صدام حسين تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل لاول مرة بعد 16 عاماً من السرية والكتمان ...اسرار الرسالة الخفية التي ارعبت العالم ..اليكم ما جاء فيها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ردت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، على سؤال مذيع قناة "العربية" حول وجود مقاطع غير مبثوثة على التلفزيون

خلال مقابلة مع قناة "العربية"، قالت رغد: "ليس لدي أي مقاطع، حيث تم التصوير بواسطة جهات معينة تم اختيارها في المحكمة من الجانبين الأمريكي والعراقي".وأضافت: "وصلني فقط ما حصل على موافقة الجانب الأمريكي، حتى الكتابات والرسائل التي وصلتني كانت محذوفة باللون الأسود، حتى مذكرات والدي كانت مرقمة وأجزاء كثيرة منها غير موجودة".