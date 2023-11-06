انت الان تتابع خبر تفاصيل جديدة كارثية بشأن القبض على المذيع الشهير “فيصل القاسم” لقناة الجزيرة .. لن تصدق ماذا حدث! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم القبض على المذيع الشهير في قناة الجزيرة فيصل القاسم من قبل الأجهزة الأمنية القطرية، حسب ما نشره موقع “قطر توداي.

وقد تم إيقاف القاسم عن العمل في القناة الجزيرة بناءً على أوامر عليا.

ووفقًا للمصادر الأمنية المذكورة في الموقع، فإن المذيع الشهير انتقد عدم تغطية الجزيرة لإقالة رئيس الوزراء القطري من منصبه، مما سبب حرجًا للقناة ولقطر نفسها.

وكانت وسائل الإعلام القطرية قد كشفت سابقًا أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر أمرًا بتعيين خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسًا لمجلس الوزراء، خلفًا لعبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الذي قدم استقالته.

وأعلنت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الأمر الأميري رقم 2 يقضي بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسًا لمجلس الوزراء، وأنه سيتم نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.”