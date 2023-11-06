اكتشاف رهيب يفرح الجميع... اكتشفوا الوصفة السحرية للتخلص من الوزن الزائد ومنع تراكم الدهون بنصائح خبراء تغذية ألمانيين

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الرياض - روايدا بن عباس - فوائد الكرفس للصحة والتغذية

أكد خبراء التغذية أن الكرفس يعد من المواد الغذائية التي تحتوي على العديد من العناصر المهمة للجسم والعمليات الحيوية، فضلاً عن مضادات الأكسدة ومحتواه المنخفض من السعرات الحرارية، وهو ما يجعله خياراً جيداً لكل من يرغب في إنقاص الوزن.

العناصر الغذائية في الكرفس

يحتوي الكرفس على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف، مما يجعله مفيداً للصحة والتغذية. وهو غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، مما يساعد في مقاومة الشيخوخة والأمراض المختلفة.فوائد الكرفس للتخسيس

يعتبر الكرفس خياراً جيداً للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن بسبب احتوائه على ماء بنسبة تزيد عن 90٪. ومع ذلك، يجب أن يتم تناوله ضمن نظام غذائي متوازن ومتكامل.

فوائد أخرى لتناول الكرفس

بالإضافة إلى فوائده في عملية التخسيس، يساعد الكرفس أيضاً في منع تراكم الدهون الحشوية والحفاظ على مستويات السكر في الدم. كما يحسن البكتيريا المعوية ويساعد في عمليات الهضم والعمليات الحيوية الأخرى.

دراسة حديثة تؤكد فوائد الكرفس للتخسيس

أظهرت دراسة حديثة أن تناول الكرفس يساهم في فقدان الوزن ويقلل من تأثير اتباع نظام غذائي عالي الدهون. وقد وجدت الدراسة أنه يمكن للكرفس أن يخفض نسبة الدهون في الجسم بشكل كبير، حتى لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني.