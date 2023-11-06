انت الأن تتابع خبر القبض على 13 فتاة ليل من كباريهات شارع الهرم.. مفاجآت كثيرة والليلة بـ 1000 جنيه والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدء مع منتصف الليل عمل حملات على العديد من كباريهات شارع الهرم البارات والديسكوهات، وخرجت المأمورية التي جاءت من الإدارة العامة لمباحث الآداب في مديرية أمن الجيزة، وهي التي تستهدف كل هذه للتفتيش بشكل مستمر على المخالفات والأعمال المنافية للآداب العامة، وأيضاً كل مراجعي التراخيص اللازمة لممارسة المهن المتنوعة في داخلها.

كباريهات شارع الهرم

وجاءت الحملة التي ترأسها العقيد محمد غراب وكيل مباحث الآداب في الجيزة على كلاً من 2 night club وبار و2 ديسكو وجميعهم مشهورين داخل دائرة قسم شرطة الهرم، وهذا بعدما جاءت الكثير المعلومات حول ممارسة الأعمال الخاصة بمنافية الآداب في هذه المنشآت، وتتولي سيدة الاتفاق مع كلاً من يريدون المتعة الحرام مقابل الحصول على أموال.

وعرضت الكثير من المعلومات على اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية وهو مدير أمن الجيزة ووجه بضرورة سرعة شن حملة عنيفة على هذه المنشآت للحفاظ على التقاليد الخاصة ومنع الأعمال المنافية للآداب، وبدأت الحملة برئاسة العميد محمد حسن مدير المباحث والعقيد محمد عراب وكيل الإدارة في تمام الساعة الـ 12 منتصف الليل إلى الساعة الـ 7 صباح اليوم التالي وقاموا أثنائها بمداهمة العديد من البارات والصالات والكباريهات والديسكو.

[كباريهات شارع الهرم]

كباريهات شارع الهرم

مداهمة البارات والديسكو والكباريهات وشارع الهرم

ونتج عن حملة التفتيش على كباريهات شارع الهرم القبض على 10 فتيات ليل حرضوا على الفسق والفجور، وتم إلقاء القبض على 3 سيدات بينهم سيدة أربعينية تتولي التسهيل إلى الدعارة للسيدتين الآخرتين، وتم الترويج إلى صورهم من خلال تطبيق واتس آب، وتتفق مع كلاً من يريدون المتعة الحرام على مبلغ مالي وموعد ومكان اللقاء بعد إرسال صورة الفتاتين له حتى يختار بينهما.

[كباريهات شارع الهرم]

كباريهات شارع الهرم

وأعلنت التحريات أن الفتاة تحصل على 700 جنيه لليلة الواحدة، وأيضاً تتفق المتهمة الأساسية على نسبة أو عمولة لها حيث أنها تحصل على مبلغ يصل لـ 1000 جنيه، وتم تحريز جميع الهواتف المحمولة التي تحمل جميع المحادثات والصور الخاصة بالفتاتين وهو دليل على وجود العديد من الاتفاقات بينهم وبين من يريدون المتعة الحرام.