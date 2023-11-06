انت الأن تتابع خبر ساعة الصفر اقتربت.. ميشال حايك يصدم الجميع بتنبؤات كارثية.. ماسيحدث الأسبوع المقبل هو الجنون بحد ذاته!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من جديد، أطل الفلكي اللبناني ميشال حايك قبل أيام مع توقعات جديدة أثارت ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي

وتوقع حايك صوراً ومشاهد بموقع عربي تعيد للأذهان صور ومشاهد من انفجار مرفأ بيروت وسيناريو بن علي في تونس يوعي الذاكرة من جديد

وقال حايك: أيمن الظواهري ولو متوفي رح يشغل جهات أمنية ورؤوس كبيرة ووجوه معروفة وأسماء مشهورة نساء ورجال سيتم محاسبتهم بتهم فساد في المغرب

وتوقع الفلكي الشهير نسخة جديدة من جدار برلين في فلسطين وجنون عسكري في جنين. وأشار إلى أن الصدمة ستسيطر على احدى حلبات “الفورملا وان” في الخليج العربي وردة فعل سورية موجعة ردا على عدوان اسرائيلي