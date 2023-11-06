انت الأن تتابع خبر “وفري الانبوبة” فوائد وضع كيس من الملح على أنبوبة البوتاجاز ولن تصدقي النتيجة المبهرة التي تحدث مش هتشتري أنابيب تاني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر طريقة استخدام ملح على أنبوبة البوتاجاز من الحيل المنزلية القديمة التي كانت ربات البيوت تعتمد عليها من أجل توفير استهلاك الغاز لذلك نخبرك من خلال سطور هذا المقال كيف يمكنك أن تستخدمي كيس صغير من الملح فيساعدك على ترشيد استهلاك كمية الغاز التي تستخدمينها بشكل يومي حيث تعتبر تلك الحيلة المنزلية من الطرق التي أصبحت تجرب بشكل كبير من قبل الكثير من ربات المنازل.

طريقة وضع كيس من الملح على أنبوبة البوتاجاز

إن استخدام الملح على أنبوبة البوتاجاز ليس فيه أي خطورة فالكثير من السيدات تقمن بتجريب تلك الحيلة البسيطة حيث شاع أن هذه الطريقة المنزلية والفكرة المجربة أنها تساعد على ترشيد استهلاك الغاز المتواجد في الاسطوانة ولذلك من المفضل أن تقومي باستعمال كيس ملح مع التحقق من إغلاقه بشكل جيد ووضعه على قمة رأس الأنبوبة وستلاحظين مع الوقت أن استهلاكك للغاز يقل، مع العلم أن نفس عدد ساعات تشغيل البوتاجاز هي نفسها التي كانت من قبل ولكن يقل سريان الغاز بشكل كبير بسبب فاعلية الملح في التقليل من سير الغاز وتبطيئه ولذلك يظل البوتاجاز يعمل لعدد ساعات طويلة دون أن ينفذ الغاز.

أهمية استخدام الملح على أنبوبة البوتاجاز

يمكنك أن تقومي باستخدام الملح وذلك ليساعدك على أن تقللي بشكل ملحوظ من استهلاك الغاز، وبالتالي يقل عدد مرات تبديل اسطوانة الغاز حيث أن تلك المشكلة تعاني منها الكثير من ربات البيوت بالأخص في فصل الشتاء كان يمكن أن تتبع تلك الحيلة البسيطة والتي ستسهل عليك استخدام الاسطوانة على مدار أكثر من 10 أيام وهذا سيوفر عليك كثيرا تكلفة شراء أو تبديل أنبوبة البوتاجاز.

ويمكنك أن تستخدمي الماء مع الملح أيضا فهي طريقة من الطرق المشهورة التي يمكن أن تتبعيها من أجل ترشيد استهلاك محتوى الاسطوانة من الغاز أيضا عن طريق إذابة الملح في كمية ملائمة من الماء ووضع الأنبوبة على وضعية الوقوف في داخل محلول الملح بوعاء متسع وهذا أيضًا سيقلل من معدل فقد الغاز بشكل سريع.