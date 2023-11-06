انت الان تتابع خبر الحلقة التي هزت أركان الأستديو وأثارة غضب العالم العربي بأكمله بسبب جرائتها.. فتاة وقحة تفاجئ مالك كتبي وتقوم بممارسة هذا الأمر أمام الجميع وهو يركض هارب!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أستضاف الإعلامي اللبناني مالك مكتبي مجموعة من السيدات لمناقشة عمليات التجميل ومعايير الجمال من وجهات نظرهن.

ولكن المفاجأة التي لم يتوقعها المشاهدين في العالم العربي كانت قيام فتاة بخلع ملابسها والظهور بالبكيني فقط في فيديو مصور. ولم تكتفِ الفتاة بذلك، بل انضمت إليها سيدات أخريات بارتداء ملابس البحر والظهور بها على الهواء مباشرة في تحدي منهن.

تناولت المناظرة الجمالية موضوع عمليات التجميل التي يلجأ إليها النساء للحصول على جمال إضافي، وبينت رأي سيدات أخريات يرفضن تلك العمليات ويحافظن على جمالهن الطبيعي رغم تقدمهن في العمر.

وجاءت هذه المناظرة ضمن برنامج “أحمر بالخط العريض” مع الإعلامي مالك مكتبي على قناة ال بي. في الجزء الأول من التحدي، اجتمعت سيدتان يفضلان عمليات التجميل بهدف الوصول إلى مرحلة الرضى التام عن جمالهما وليكونا مثيرتان أو للتشبه بنجمات لبنان مثل مايا دياب وهيفاء وهبي.

أما القسم الثاني، فشاركت سيدتان ترفضان التجميل وكانتا أكثر جرأة حيث ظهرتا أمام الكاميرات وأعلنتا رفضهما لعمليات التجميل وأكدتا رفضهما لإقامة علاقات مع الأشخاص الذين يعتمدون على الجمال الخارجي فقط.

أثارت الحلقة جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعض المعلقين أن هذا النوع من التحديات الجريئة مرفوض لدى أغلبية المشاهدين العرب كونها تعرض البرنامج وأصحابه للانتقادات.