انت الان تتابع خبر "لن تنفع ثرثرتكم قضي الأمر"..العملاقة الشهيرة ليلى عبد اللطيف تفاجئ الجميع بتوقعات مصيرية! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف الجمهور بعدما أكدت انه لن تنفع الثرثرة الزائدة وآخذ الحيطة والحذر بدلا من القاء اللوم عليها.

وقالت ليلى عبد اللطيف أن على الجميع عدم أخذ توقعاتها على محمل الجد، لأنها مجرد الهام في مخيلتها وليس بالضرورة حدوثها على أرض الواقع.وكانت ليلى عبد اللطيف قد تنبأت بحدوث موجة برد قاسية للغاية وسيكون الفصل الاقسى هذا الموسم من بين الجميع.

وقالت ليلى عبد اللطيف إن موسم الشتاء المُقبل سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة.

وتوقعت سيدة العرافين تساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالات من الوفيات في عدة دول.

وتنبأت الفلكية اللبنانية المشهورة بانتشار وباء جديد وخطير غير كورونا خلال المرحلة المُقبلة سيتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وقالت إن العالم يغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي.

وتوقعت حدوث أحداث مؤسفة تطال بعض الأماكن في أكثر من دولة عربية وأجنبية حول العالم مشيرة إلى أن العالم سيشهد حصول عملية اغتيال على أرض أحد المطارات وستكون ضحية هذا الاغتيال إحدى الشخصيات المعروفة.

وعبر متابعون عن صدمتهم من توقعات العرافة ليلى عبداللطيف والتي وصفوها بنذير الشؤم متمنيين عدم تحققها.وكانت العرافة الشهيرة قد اطلقت تحذيرات للمواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.