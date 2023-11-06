انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تخرج اخيراً وتكشف عن أخطر ما سيفعله محمد بن سلمان في شهر نوفمبر.. سيرفع رؤوس كل العرب وسيجعل الغرب أذلةً صاغرين!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف عن أحداث جديدة تتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة، وكان أبرزها ما سيفعله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شهر نوفمبر الحالي، موضحةً أنه سيرفع رؤوس كل العرب وسيجعل الغرب أذلةً صاغرين.

وفي سلسلة توقعات جديدة نشرتها عبر قناتها على اليوتيوب، قالت ليلى عبد اللطيف أنها ترى بأن السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سوف تعلن عن قرار تاريخي وغير مسبوق.

واضافت أن القرار سيكون بشأن قضية عربية مهمة، مشيرةً إلى أن الشارع العربي سوف يستقبل هذا القرار بارتياح واسع، وفي المقابل سوف يصدم هذا القرار الدول الغربية وسيجعلهم أذلةً صاغرين حسب قولها.

ولم تكشف ليلى عبد اللطيف عن القضية التي سوف يتمحور حولها القرار الذي تتوقع أن تتخذه السعودية خلال الأيام القادمة، لكن تلميحاتها تشير إلا أن ذلك قد يتعلق بالقضية الفلسطينية والأحداث الدامية التي تشهدها مدينة غزة منذ أيام.

كشفت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، في توقعات سابقة أن المملكة العربية السعودية سوف تشهد خلال الفترة القليلة القادمة حدث مهماً تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واوضحت ليلى عبد اللطيف، أنها ترى بأن الأمير محمد بن سلمان سوف يوجه خلال الأيام القادمة من شهر نوفمبر بإنشاء أكبر مستشفى بالشرق الأوسط يحتوي على أحدث الأجهزة الطبية وسوف يتحدث عنه الإعلام العربي والعالمي أيضاً.

واضافت أن توجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سوف تتضمن أيضاً انشاء أكبر جامعة تعليمية في العالم، تضمن جميع التخصصات وتحتوي على أحدث الأجهزة والوسائل التعليمية.

وقالت ليلى عبد اللطيف أن هذه الجامعة سوف تصبح أهم وأكبر جامعة في العالم، وسوف يتوجه الطلاب من جميع دول العالم للدراسة فيها، خصوصاً تخصصات الطب والهندسة، ولن يعودوا بحاجة للذهاب للدراسة في الجامعات الأمريكية والأوروبية.

وفي سلسلة توقعاتها الجديدة قالت ليلى عبد اللطيف أن معظم مناطق المملكة العربية السعودية سوف تشهد خلال الساعات والأيام القادمة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وتساقط للبرد، وجريان للسيول.

واوضحت ليلى عبد اللطيف، أنها ترى بأن الحالة الماطرة سوف تستمر في السعودية عدة أيام وسوف ينتج عنها بعض الأضرار المادية والبشرية، داعيةً الجميع لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الجهات المختصة في السعودية.

وأشارت ليلى عبد اللطيف، بأن موسم الأمطار لهذا العام 2023، سيكون مختلف في السعودية، حيث سيكون غزيراً جداً وغير مسبوق، وسوف تدفق السيول في الأودية والشعاب.