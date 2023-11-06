انت الان تتابع خبر اللعنة ستنزل على الجميع.. ليلى عبد اللطيف تثير جنون العالم بتوقع كارثي مفحم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثارت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف الجدل مجدداً بعدما تنبأت بحدوث كارثة بشرية ستحدث خلال الايام القادمة، الأمر الذي فاجأ الجميع.

ليلى عبد اللطيف أكدت أن اللعنة ستنزل على الجميع وسيتأثر الجميع بموجة برد قاسية للغاية وسيكون الفصل الاقسى هذا الموسم من بين الجميع.

وقالت ليلى عبد اللطيف إن موسم الشتاء المُقبل سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة.

وتوقعت سيدة العرافين تساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالات من الوفيات في عدة دول.

وتنبأت الفلكية اللبنانية المشهورة بانتشار وباء جديد وخطير غير كورونا خلال المرحلة المُقبلة سيتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وقالت إن العالم يغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي.

وتوقعت حدوث أحداث مؤسفة تطال بعض الأماكن في أكثر من دولة عربية وأجنبية حول العالم مشيرة إلى أن العالم سيشهد حصول عملية اغتيال على أرض أحد المطارات وستكون ضحية هذا الاغتيال إحدى الشخصيات المعروفة.