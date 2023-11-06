انت الان تتابع خبر اقترب موعد الكارثة المنتظرة التي ستغلي قلوب الجميع.. ليلى عبد اللطيف تضرب من جديد وتثير رعب الجمهور بهذا التنبؤ .الله يستر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مازالت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف تثير الرعب بتوقعاتها التي تطلقها من حين لاخر، كان آخرها تأكيدها اقتراب تحقق الكارثة التي ستغلي قلوب الجميع.

وتوقعت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف في أحدث ظهور لها عبر قناتها على يوتيوب أن هناك حدث سنراه عبر وسائل الاعلام ، وسنرى أسوء كارثة في تاريخ البشرية.

حيث أكدت اننا سنشاهد قريبا امراض خطيرة سببها شدة البرد وتسبب حالات اغماء على الفور، وحروب مدمرة خلال الاشهر القادمة.

واضافت أن هناك لاعب كرة قدم من الصف الاول سيحدث له حادث مؤسف ويدخل المشفى، وحزن على أحد الرؤوساء العرب والاعلام ينقل الوفاة.

وختمت توقعاتها أن إسرائيل ستوجع لبنان والمقاومة سترد الصاع صاعين، كما أكدت أن شهر نوفمبر لن يكون كباقي الأشهر، وسيحدث بعض الأحداث اللي توقعتها.