انت الان تتابع خبر كوراث دامية ستقلب هذه الدولة رأساً عن عقب دون انذار.. العرافة ليلى عبداللطيف تفجر مفاجأة مزلزلة ستجعل شعر الرأس يقف من شدة الهول... (الله يلطف بهم) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زعمت العرافة ليلى عبد اللطيف أنه سيحدث كوارث دامية في نهاية العام 2023، وتوقعت أن تكون الشهور الأخيرة من هذا العام مقلقة وخطيرة على بعض دول العالم، وخاصة لبنان.

وأشارت إلى أن أسواق اللحوم والدواجن ستشهد ركودًا بسبب ظهور أمراض تصيب الدواجن، وهذا دفعها لتحذير الجميع بتخزين الغذاء. وأوضحت العرافة اللبنانية أن فرنسا ستواجه حالة طوارئ بنهاية العام الحالي، وخاصة في العاصمة باريس، وربطت هذه التوقعات بحدث مؤسف، حيث أشارت إلى أننا سنسمع عن مقتل ملياردير معروف في العالم، وقد يكون هذا الشخص أجنبيًا وليس عربيًا، وستكون وفاته في ظروف غامضة تثير ضجة إعلامية عالمية.

وتنبأت ليلى عبد اللطيف أيضًا بحدث خطير سيحدث في نهاية عام 2023، حيث أشارت إلى أن العالم سيشهد تفجيرات في أحد المستشفيات، وسيتعرض هذا المستشفى لقصف جوي بواسطة صواريخ في دولة تعاني من آثار الحروب، وأكدت أن هذا الحدث سيكون محط اهتمام وسائل الإعلام العالمية، مشيرة إلى أنه سيحدث خارج لبنان.

وفيما يتعلق بالجانب السياسي، توقعت عبد اللطيف أن يتم فرض المزيد من العقوبات الدولية على الحرس الثوري الإيراني، ومن المتوقع أن ترد إيران بإجراءات مماثلة، ومن المتوقع أن تكون روسيا والصين حليفتين لإيران في هذا السياق.

وفقًا لتوقعات علماء الفلك العالميين، يُتوقّع أن تتعرض إحدى أكبر المصارف العالمية لفضيحة هائلة في المستقبل القريب. وتتوقع هذه الفضيحة أن تؤدي إلى كارثة مالية واقتصادية هائلة، وقد يصل الأمر حتى إفلاس المصرف وإغلاقه. وسيكون لهذا تأثيرٌ كبيرٌ على النظام المالي العالمي، وسيتطلب من الدول والمؤسسات المالية اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة الأزمة المحتملة.

وفي تنبؤاتها الأخرى، أشارت عبد اللطيف إلى أن بعض السجون في دولة غير معروفة قد تكون خالية من السجناء في المستقبل القريب. ويرجع ذلك إلى مشاكل في توفير الطعام والمواد الغذائية للسجناء، مما يؤدي إلى انتشار حالات الجوع والنقص الغذائي في السجون، ويضعف النظام القضائي في هذه الدولة.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف أيضًا وقوع كارثة طبيعية في اليابان في المستقبل القريب، ويُتوقع أن تؤدي هذه الكارثة إلى وقوع مئات الضحايا وتسبب أضرارًا جسيمة في بنية البلاد. وبالطبع، ستحتاج اليابان إلى تكثيف جهودها في إعادة بناء المناطق المتضررة وتقديم المساعدات للمتضررين.

ولكن لم تكتف عبد اللطيف بالتنبؤ بالأحداث على الأرض فحسب، بل أشارت أيضًا إلى أن الأنظار ستتجه نحو كوكب المريخ في المستقبل القريب. وتوقعت حدوث حدثٍ مؤسفٍ على المريخ سيثير قلق العالم، وربما يدفع ببعض الدول إلى اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة هذا الحدث الغير المألوف.